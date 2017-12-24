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Siemens не доказал обман в сделке по турбинам - Арбитражный суд Москвы


Энергосети

МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы не нашел доводов признать сделку о поставках турбин Siemens "дочке" "Ростеха"- компании "Технопромэкспорт" - недействительной, немецкий концерн не доказал обман, говорится в решении суда.

"В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины - ред.) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", - говорится в решении.

"В связи с изложенным правовых оснований для признания сделок недействительными по доводам, изложенным в первоначальном иске, а также для применения последствий недействительности сделок, предусмотренных в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеется. В удовлетворении первоначального иска следует отказать", - отмечается в решении.

Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.

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