Инвестпрограмма "Русгидро" без учета "дочек" в 2018-2022 гг составит 145,5 млрд руб

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Русгидро" утвердил инвестиционную программу на 2018-2022 годы без учета дочерних компаний, предусматривающую финансирование в размере 145,528 миллиарда рублей и ввод дополнительной мощности в объеме 414,5 МВт, говорится в пресс-релизе компании.

"Совет директоров утвердил бизнес-план общества (включая инвестиционную программу "Русгидро") на 2018 год и принял к сведению бизнес-план на среднесрочную перспективу до 2022 года. Инвестиционная программа "Русгидро" на 2018-2022 годы предусматривает: объем финансирования – 145,528 миллиарда рублей, ввод дополнительной мощности в объеме 414,5 МВт и 218,2 Гкал/ч", - отмечает компания.

В утвержденной инвестпрограмме компании также предусмотрено финансирование мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции (ТПиР) действующих объектов генерации, направленных на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования, в 124,044 миллиарда рублей. В рамках реализации программы ТПиР в течение пяти лет будет обеспечен ввод дополнительной мощности (174,5 МВт) без строительства новых объектов генерации, говорится в релизе.

"Русгидро" также сообщает, что в настоящее время завершается строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань и первой очереди Сахалинской ГРЭС-2. Ожидаемый объем финансирования проектов на Дальнем Востоке в период 2018-2019 годы составляет 18,927 миллиарда рублей, также планируется ввод дополнительной мощности - 240 МВт и 218,20 Гкал/ч.

Кроме того, "Русгидро" в 2018-2022 годах профинансирует инвестпроекты своих "дочек" в объеме 47,274 миллиарда рублей с вводом 1,289 ГВт электрической мощности и 218,2 Гкал/ч тепловой.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергохолдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.