Власти США планируют разрешить добычу нефти и газа на 90% континентального шельфа – СМИ

ВАШИНГТОН, 4 янв /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны, в том числе на Аляске, во Флориде, Калифорнии и Мэйне, сообщает The Hill.

По данным СМИ, решение анонсировал в четверг на спецбрифинге глава министерства внутренних дел США Райан Зинке. Согласно предложенному администрацией плану, в предстоящие пять лет с 2019 по 2024 год нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в закрытых для разведки и добычи ранее районах Арктики, Атлантики и Тихого океана.

Предварительный план представлен в ответ на указ президента Трампа, в котором глава государства просил ведомство рассмотреть расширение добычи в Атлантике и арктических водах для увеличения добычи и производства США нефти и газа.

Предложение Зинке предстоит пройти общественное обсуждение, затем, после внесения изменений, оно будет оформлено в официальный план для его утверждения. Как отмечает издание, весь процесс может занять более года, при этом зоны бурения могут сокращаться, но не могут быть внесены новые.

Согласно предложенному проекту, в предстоящую пятилетку администрация планирует выставить на сдачу в аренду 47 участков континентального шельфа, для сравнения: при администрации Барака Обамы это число составляло 11 участков.

Как ожидается, предложение администрации встретит резко негативную реакцию политических противников Трампа, экологов, местных жителей и владельцев бизнесов в штатах, которые затронут вероятные изменения.