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"Черноморнефтегаз" закупил природный газ на 22,6 млрд руб


Энергосети

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. "Черноморнефтегаз" закупил природный газ на общую сумму 22,6 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документам, один контракт стоимостью 11,3 миллиарда рублей на ежемесячную поставку газа был заключен в конце прошлого года.

Стоимость второго контракта также составляет 11,3 миллиарда рублей, извещение о проведении закупки размещено во вторник. Условия договора предусматривают ежемесячную поставку с февраля текущего года по январь 2019 года включительно, местом поставки является узел коммерческого учета газа (ГИС Тамань) на магистральном газопроводе.

Поставщик в документах не раскрывается, указывается лишь, что выбран он без конкурса.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Ему также принадлежит котельная "Симферополь" и котельная "Феодосия". До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма. "Черноморнефтегаз" добыл в 2016 году 1,4 миллиарда кубометров газа.

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