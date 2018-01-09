Мировые цены на нефть обновили максимумы за несколько лет на прогнозе минэнерго США

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть обновили максимумы с 2014-2015 годов после публикации ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA), свидетельствуют данные торгов.

На 22.57 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% - до 68,73 доллара за баррель. Ранее марка Brent достигала отметки в 69,08 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 69 долларов за баррель с 6 мая 2015 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,86%, до 62,88 доллара за баррель. В ходе торгов вторника нефть WTI достигла уровня в 63,23 доллара за барреля, впервые пробив отметку в 63 доллара за барреля с 10 декабря 2014 года.

Ранее минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому средняя цена Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара за баррель в декабрьском прогнозе, в 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену Brent на уровне 61,43 доллара. Цена нефти WTI, согласно прогнозу, в 2018 году составит 55,33 доллара против прогнозируемых ранее 52,77 доллара за баррель. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 57,43 доллара.

Кроме того, минэнерго США ожидает, что рост добычи сланцевой нефти в стране в 2018-2019 годах приведёт к рекордным с 1970 года объёмам добычи. По прогнозу, общий объем добычи нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки в 2018 году, что на 1 миллион больше, чем в 2017 году. Предыдущий рекорд по добыче был установлен в 1970 году при объеме в 9,6 миллиона баррелей в сутки. В декабре EIA прогнозировало рост добычи лишь до 10 миллионов баррелей.

Согласно январскому прогнозу, в 2019 году EIA ожидает добычу в США на уровне 10,8 миллиона баррелей, а в ноябре 2019 года суточная добыча может подняться выше 11 миллионов баррелей.