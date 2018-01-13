Венесуэла сократила продажи нефти в США до самого низкого уровня с 1991 года

МЕХИКО, 13 янв - ПРАЙМ. Венесуэла в декабре снизила средний объем продажи нефти в США до 593 тысяч баррелей в день - самого низкого с 1991 года уровня, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трейдеров.

Всего в 2017 году США получили 419 танкеров с топливом из Венесуэлы по сравнению с 530 годом ранее. Самые крупные партии шли компаниям Citgo Petroleum (подразделение PDVSA в США) и Valero Energy Corp, также среди получателей Chevron Corp и Phillips 66.

По мнению аналитиков Международного энергетического агентства и ряда других компаний, в этом году Венесуэла недосчитается 500 тысяч баррелей в сутки добычи в связи с кризисом в стране, нехваткой инвестиций, ростом задолженности и санкциями.

США являются одним из крупнейших покупателей нефти из Венесуэлы, однако объемы покупок постоянно снижаются. Президент Венесуэлы Николас Мадуро постоянно обвиняет США в ведении финансовой войны против Каракаса, а Вашингтон вводит санкции против венесуэльских чиновников.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.