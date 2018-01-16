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Petrobras вновь достигла рекордного уровня добычи в Бразилии


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 16 янв /ПРАЙМ/. Бразильская Petrobras по итогам 2017 года поставила рекорд по объемам добычи нефти внутри страны с показателем 2,15 миллиона баррелей в день, для Petrobras это четвертый подряд годовой рекорд, сообщила компания.

По сравнению с 2016 годом компания увеличила добычу на 0,4%. Добыча газа компанией в Бразилии составила 79,6 миллиона кубометров в сутки, а общая добыча углеводородов выросла на 0,9%, до 2,65 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Общая добыча нефти компанией составила 2,22 миллиона баррелей в день, углеводородов - 2,77 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Добыча в подсолевом слое на шельфе Бразилии стала максимальной для компании - 1,29 миллиона баррелей в день, что означает рост на 26%. Такой результат в первую очередь был достигнут благодаря проектам Лула и Меро, отмечает компания.

Добыча нефти за рубежом снизилась на 20%, до 64 тысячи баррелей в день, газа - на 39%, до 8,3 миллиона кубометров в результате выхода компании из ряда зарубежных проектов.

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