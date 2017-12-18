"Газпром" и индийская GAIL подтвердили начало поставок СПГ по контракту в 2018 г

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МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP и индийская государственная нефтегазовая компания GAIL подтвердили договоренность начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) по контракту в 2018 году, скорректировали цену и объем поставок, говорится в сообщении GAIL.

В декабре заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин говорил РИА Новости, что "Газпром" и GAIL ведут переговоры по контракту на поставку СПГ. Он предположил, что GAIL в ходе предварительной работы получил разные возможности и сейчас пытается изменить условия договора и в этом состоит основное препятствие для начала поставок. Агентство Рейтер сообщало, что GAIL хочет пересмотреть условия контракта с "Газпромом" на поставку СПГ и отложить большую часть поставок.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" рассчитывает вскоре договориться с GAIL об изменениях условий контракта на поставку СПГ, в частности, о корректировке периода наращивания поставок.

По договору, поставки СПГ должны начаться во втором квартале 2018 года. "Поставки СПГ по 20-летнему контракту начнутся в 2018 году, как было обозначено в 2012 году", - говорится в сообщении. "Стороны договорились о корректировке цены и объемов поставок СПГ, что позволит GAIL развивать растущие рынки СПГ для того, чтобы отбирать объемы СПГ, снижая риск затоваривания СПГ", - отмечает индийская компания.

В начале октября 2012 года дочерняя структура "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи СПГ с GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. Согласно контракту, цена СПГ будет основана на формуле с привязкой к цене на нефть на терминалах в Индии.

Как сообщило позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники, по условиям пересмотренного соглашения GAIL получит в целом примерно на 6 миллионов тонн СПГ больше, чем предполагалось изначально. Цены на СПГ при этом будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а срок действия контракта продлен до 23 лет, включая первые три года постепенного наращивания объема поставок.