FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Total открыла в Мексике первую автозаправку


Компании / Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 18 янв - ПРАЙМ. Французская Total открыла в Мехико свою первую автозаправку в стране, сообщило издание Financiero.

В этом году корпорация планирует открыть в Мексике от 80 до 100 АЗС, а до конца 2019 года увеличить их число до 250.

Следующие бензоколонки под брендом Total появятся в центральной части страны. На некоторых заправках установлены солнечные батареи для обеспечения собственных потребностей в электричестве.

Total работает в Мексике с 1982 года в сфере нефтехимии и смазочных материалов, а также владеет долями в четырех нефтегазовых блоках в Мексиканском заливе.

Летом 2016 года впервые за почти 80 лет в Мексике появились автозаправки, работающие не под маркой государственной компании Pemex. Так, об открытии бензоколонок объявили ExxonMobil, BP, Chevron.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В стране планируется постепенный отход от торговой марки Pemex, под которой работали все бензоколонки. С апреля 2016 года Мексика разрешила компаниям импорт бензина и дизтоплива.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ