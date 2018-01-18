Total открыла в Мексике первую автозаправку

МЕХИКО, 18 янв - ПРАЙМ. Французская Total открыла в Мехико свою первую автозаправку в стране, сообщило издание Financiero.

В этом году корпорация планирует открыть в Мексике от 80 до 100 АЗС, а до конца 2019 года увеличить их число до 250.

Следующие бензоколонки под брендом Total появятся в центральной части страны. На некоторых заправках установлены солнечные батареи для обеспечения собственных потребностей в электричестве.

Total работает в Мексике с 1982 года в сфере нефтехимии и смазочных материалов, а также владеет долями в четырех нефтегазовых блоках в Мексиканском заливе.

Летом 2016 года впервые за почти 80 лет в Мексике появились автозаправки, работающие не под маркой государственной компании Pemex. Так, об открытии бензоколонок объявили ExxonMobil, BP, Chevron.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В стране планируется постепенный отход от торговой марки Pemex, под которой работали все бензоколонки. С апреля 2016 года Мексика разрешила компаниям импорт бензина и дизтоплива.