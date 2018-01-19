Рынок закупок государства и госкомпаний в 2017 г достиг 36,5 трлн руб - "РТС-тендер"

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Российский рынок закупок государства и госкомпаний в 2017 году достиг 36,5 триллиона рублей по сумме заключенных контрактов, всего было заключено более 4 миллионов договоров, следует из сообщения электронной торговой площадки "РТС-тендер".

Рынок закупок по 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере госзакупок") в минувшем году вырос по сумме заключенных контрактов более чем на 13%, до 5,841 триллиона рублей, всего было заключено 3,21 миллиона контрактов. Объем закупок по 223-ФЗ ("О закупках отдельными видами юрлиц") по сумме заключенных контрактов вырос на 70%, до 30,754 триллиона рублей. Всего было заключено более 1,230 миллиона контрактов.

Малые и средние предприятия (МСП) провели более 2 миллионов контрактов по 44-ФЗ на сумму 2,757 триллиона рублей. По 223-ФЗ было проведено 198,414 тысячи контрактов на сумму 2,484 триллиона рублей.

В 2018 году системы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ будут становиться "более технологичными и современными". "Этому будет способствовать, в том числе внедрение технологии блокчейн и "умных контрактов", - отмечается в сообщении.

Лидирующими регионами по объему госзакупок в минувшем году стали Москва и Санкт-Петербург. Москва в 2017 году провела закупки по 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере госзакупок") на более чем 2 триллиона рублей, Санкт-Петербург - на 469 миллиардов рублей, а Московская область - на 425 миллиардов рублей. Больше всего в заказах пришлось на строительство.

По 223-ФЗ ("О закупках отдельными видами юрлиц") лидерами стали также Москва и Петербург, объем закупок составил 13,9 триллиона рублей и 1,71 триллиона рублей соответственно. Третье место досталось Башкирии, компании и организации которой провели закупки на 1,04 триллиона рублей. Самые популярные позиции в 2017 году по этому закону были: "Услуги по оптовой торговле", "Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению" и "Нефть сырая и газ природный".