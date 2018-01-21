ОПЕК+ до июня должна определить новый целевой ориентир венской сделки

МАСКАТ (Оман), 21 янв - ПРАЙМ. Участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти должны до июня определить для себя новый целевой ориентир, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В настоящее время основной целью сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет.

"Мы должны точнее понять, что такое нормальный уровень, потому что средние запасы за 5 лет... Чем дольше мы достигаем этой цели, тем выше это значение. Я думаю, что одна из вещей, которую мы должны определить в ближайшие несколько месяцев до нашей встречи в июне, - это нашу настоящую цель", - сказал аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. В Омане в воскресенье проходит очередное заседание мониторингового комитета.