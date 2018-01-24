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Утечка бензина на 1,2 тыс "квадратов" произошла в Самарской области – источник


Энергосети

Добавлен комментарий НПЗ (четвертый абзац).

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Утечка бензина на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров произошла из продуктопровода АО "Сызранский НПЗ" (СНПЗ) в Самарской области из-за несанкционированной врезки, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После несанкционированной врезки в продуктопровод диаметром 273 мм Сызранского нефтеперерабатывающего завода в двух километрах западнее населенного пункта Уваровка произошел разлив бензина на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, течь в настоящее время устранена. Сотрудники НПЗ осуществляют работы по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. По предварительным данным, угрозы попадания в водоисточники нет. На место ЧП направлена мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

"Работниками АО "СНПЗ" были обнаружены две криминальные врезки на продуктопроводе, проходящем за территорией предприятия. Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена. Ведутся работы по ликвидации последствий выхода нефтепродукта из несанкционированных врезок и очистка территории. Угроза водным объектам отсутствует. Ведется круглосуточный экологический мониторинг. Информация о врезках передана в правоохранительные органы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

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