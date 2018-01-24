Прирост инвестиций в мировую нефтегазовую отрасль в 2018 году может составить 10% - Новак

ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Прирост инвестиций в мировую нефтегазовую отрасль в 2018 году может составить 10%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах экономического форума в швейцарском Давосе министр энергетики РФ Александр Новак.

"В 2018 году я думаю, мы увидим прирост инвестиций примерно на 10% к уровню 2017 года", - сказал он.

"Хочу напомнить, что в течение 2014, 2015, 2016 годов мы потеряли в целом по миру более 1 триллиона долларовых инвестиций в нефтяную отрасль... Поэтому и были предприняты совместные действия по балансировке рынка и вот первый результат, первое увеличение инвестиций было уже отмечено в 2017 году - на 6%", - пояснил министр.

"Инвестиции идут, в первую очередь, в поддержку нефтедобычи, в развитие новых проектов, в обеспечение спроса, который ежегодно увеличивается на 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки", - объяснил Новак.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.