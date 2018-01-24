ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак надеется, что Россия и США смогут восстановить энергодиалог между двумя странами.

"Надеюсь, что у нас (РФ и США - ред.) будут выстраиваться отношения и мы восстановим тот энергодиалог, который у нас всегда был, чтобы развивать наше сотрудничество в энергетике", - сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Да, только что мы (с главой Минэнерго США Риком Перри - ред.) вместе обсуждали энергетику и развитие отношение в рамках панели. Мы поговорили перед этим по глобальным проблемам перед сессией в кулуарах. Что очень важно, коллега выступает за развитие конкуренции и за то, чтобы в рамках рыночных отношений обеспечивать вложение инвестиций. Мы поддерживаем эту позицию", - отметил также Новак.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.