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"Росатом" поможет создавать в России газотурбинные двигатели для дронов


Энергосети

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. АО "Промышленные инновации" (входит в топливную компанию ТВЭЛ "Росатома") организовало конкурс на создание комплексного стенда, необходимого для испытания импортозамещающих газотурбинных двигателей малой мощности, которые планируется производить в России, следует из открытых материалов на сайте закупок "Росатома".

Как отмечается в материалах, на мировом рынке газотурбинных установок различного типа и назначения выделяется отдельный сегмент газотурбинных двигателей малой мощности (ГТДмм). В последние годы наблюдается повышение активности в этом сегменте, о чем свидетельствует как возросший интерес к развитию беспилотной авиации, так и появление новых производителей на рынке.

Вместе с тем, на российском рынке на сегодняшний день практически нет газотурбинных двигателей малой мощности собственного производства. По оценкам экспертов, потребность в ГТДмм в России к 2022 году будет составлять более тысячи изделий в год. Для разработки и производства конкурентоспособных отечественных ГТДмм необходимо, в частности, наличие собственного современного стендового оснащения для проведения экспериментальных работ.

Работа, которую предстоит выполнить по заказу ТВЭЛ, направлена на создание экспериментальных и теоретических основ проектирования и изготовления модульного комплекса проведения испытаний газотурбинных двигателей малой мощности в воздушно-реактивных и гибридных модификациях. Помимо стенда, также предстоит разработать и изготовить автоматизированную систему управления двигателем. Начальная цена договора на выполнение работы - почти 10 миллионов рублей.

Практическая реализация этого проекта обеспечит снижение зависимости российского внутреннего рынка от импорта зарубежных ГТДмм и позволит ликвидировать имеющееся техническое отставание России от мировых лидеров в области создания таких двигателей.

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