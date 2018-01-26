СО ЕЭС и "Юнипро" не согласны с решением ФАС РФ о нарушении закона о защите конкуренции

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. "Юнипро" и "Системный оператор Единой энергосистемы России" (СО ЕЭС) не согласны с решением Федеральной антимонопольной служба (ФАС) РФ, которая признала их нарушившими закон о защите конкуренции, заявили РИА Новости в пресс-службах СО ЕЭС и "Юнипро".

Ранее в пятницу ФАС признала, что "Юнипро" и СО ЕЭС нарушили закон о защите конкуренции. За такое нарушение им грозит штраф, который будет установлен по итогам рассмотрения административного производства.

Рассмотрение дела показало, что в октябре 2015 года "Юнипро" ввело в эксплуатацию третий энергоблок Березовской ГРЭС. С потребителями электроэнергии были заключены договоры предоставления мощности (ДПМ). В феврале 2016 года на нем произошла авария и начался внеплановый ремонт. Поставки мощности прекратились, но "Юнипро" получало ее оплату в течение девяти месяцев — 950 миллионов рублей. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая не поставлялась, отмечали в ФАС.

"Мы (СО ЕЭС - ред.), безусловно, не согласны с решением ФАС. Мы действовали в полном соответствии с установленными правилами рынка и регламентами, и не могли действовать иначе. Говорить о последствиях решения: штрафе или обжаловании можно будет после получения на руки документа. Пока его нет", - отметили в пресс-службе СО ЕЭС.

"Юнипро" также не согласно с решением ФАС. "Мы не считаем себя виновными в нарушении закона о конкуренции. По поводу обжалования - сначала надо получить официальное решение комиссии ФАС", - отметили в пресс-службе.

"Юнипро" и СО ЕЭС в декабре 2017 года заявили, что ФАС увидела нарушения в их действиях там, где они работали в соответствии с регламентами. СО ЕЭС также добавил, что отсутствие действий, для выполнения которых регулятор не имел законных оснований, ФАС трактует как злонамеренное бездействие, а следование установленным правилам и регламентам рынка — как результат сговора. По мнению службы, регулятор должен был инициировать тестирование блока, а энергокомпания — заявить о необходимости повторной аттестации.