В Береговой охране США подтвердили прибытие в Бостон первого танкера с СПГ из России

ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Злодорев. Танкер Gaselys с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из России прибыл в воскресенье в порт близ американского города Бостон, сообщили РИА Новости в Береговой охране США.

"Я могу подтвердить, что танкер прибыл и находится у терминала. Он прибыл нынешним утром. Насколько мне известно, никаких проблем нет", - сказал представитель ведомства.

В начале января СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно должно было прибыть в пункт назначения 20 января, однако 19 января, развернуло курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras). Компания Engie, владеющая танкером, позднее объяснила изменение траектории непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.

Первоначально "Новатэк" заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).