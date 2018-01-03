"Новатэк" отгрузил первую партию конденсата с завода "Ямал СПГ"

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. "Новатэк" NVTK отгрузил с завода "Ямал СПГ" первую партию газового конденсата объемом 18 тысяч тонн, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

"Да, отгрузил (первую партию конденсата - ред.). Объем партии - 18 тысяч тонн", - сказал представитель.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.