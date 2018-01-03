"Газпром" ищет генподрядчика на строительство объектов Киринского ГКМ за 33 млрд руб

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP проводит тендер на строительство берегового технологического комплекса и подводно-добывающего комплекса Киринского газоконденсатного месторождения, максимальная цена контракта составляет 32,78 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документам, работы по данным объектам должны начаться в апреле, завершение строительства намечено на конец 2019 года.

Указывается, что генподрядчика планируется определить в начале февраля по итогам открытого запроса предложений.

Киринское месторождение входит в проект "Сахалин-3", газ которого является основной ресурсной базой для газотранспортной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток и обеспечивает газоснабжение регионов Дальнего Востока. Киринское месторождение расположено в Охотском море на северо-восточном шельфе острова Сахалин в 28 километрах от берега. Глубина моря в районе месторождения — 90 метров.