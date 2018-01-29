"Дочки" зарубежных компаний привлекались для подготовки аналитики - Минэнерго РФ

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Минэнерго России осуществляло госзакупки в соответствии с законодательством; контракты с компаниями с иностранными учредителями заключались для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки стратегических документов, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства, комментируя сообщение Счетной палаты.

Ранее в понедельник Счетная палата РФ сообщила, что структуры иностранных компаний в 2015 году принимали участие в разработке отдельных проектов приказов и актов правительства в сфере электроэнергетики. По данным контрольного ведомства, этим занималось ООО "Карана", учредителем которого являлась американская компания. Для подготовки различных концепций привлекалось ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование", учредитель - голландская компания.

Как заявили в Минэнерго, пункт 4 статьи 3 закона N 44 устанавливает, что участником закупки для государственных нужд может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением офшорных компаний. В 2015 году Минэнерго заключило ряд контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями.

Закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам.

"Минэнерго России обращает внимание, что никаких нарушений российского законодательства допущено не было. Контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов", - сообщили в министерстве.