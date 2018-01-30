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"Русгидро" пока прорабатывает строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. "Русгидро" пока прорабатывает строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Власти Хабаровского края ранее во вторник по итогам встречи главы "Русгидро" Николая Шульгинова и губернатора Вячеслава Шпорта сообщали, что компания приняла решение о строительстве ТЭЦ-4.

"Строительство газовой Хабаровской ТЭЦ-4 мощностью более 300 МВт является одним из вариантов замещения старых энергомощностей в Хабаровском крае, в том числе Хабаровской ТЭЦ-1. Проекты строительства новых мощностей в Хабаровском крае должны быть включены в комплексную программу после проработки вопросов источников финансирования и определения схем газоснабжения. В настоящее время "Русгидро" работает над этими вопросами", - прокомментировали в пресс-службе компании.

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