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ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк готовы открыть "Россетям" кредитные линии на 30 млрд руб


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк готовы открыть "Россетям" возобновляемые кредитные линии на общую сумму 30 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Конкурсы на поиск кредиторов компания объявила в конце ноября прошлого года. Согласно заявкам, "Россети" планируют открыть две кредитные линии по 12,5 миллиарда рублей сроком на пять лет и одну линию в размере 5 миллиардов рублей на три года.

Итоги планируется подвести в конце февраля.

Указывается, что кредитные средства нужны для финансирования операционных затрат, рефинансирование задолженности по кредитам и займам, погашение и выкуп собственных эмиссионных ценных бумаг, приобретение облигаций дочерних обществ, предоставление займов и выплату дивидендов.

"Россети" - оператор энергосетей в РФ - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале компании.

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