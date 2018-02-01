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Один из самых дешевых в мире, бензин в Туркмении подорожал в 1,5 раза


Энергосети

АШХАБАД, 1 фев /ПРАЙМ/, Амангельды Нурмурадов. Бензин подорожал в Туркмении на 50% с 1 февраля.

Теперь литр 95-го бензина стоит 1,5 маната (до подорожания 1 манат), а литр 92-го - 1,35 маната (вместо 0,94).

Даже с нынешним 50%-ным повышением цена на бензин в Туркмении остается одной из самых низких на пространстве СНГ. Так, по официальному обменному курсу литр 95-го бензина стоит около 42 центов, а литр 92-го – около 38 центов.

Официальный обменный курс в стране – 3,5 маната за доллар США.

Туркмения долгие годы была "бензиновым раем" - цены на топливо в стране были одними из самых низких в мире. Во времена первого президента Туркмении Сапармуарта Ниязова бензин стоил, в пересчете на доллары, 2 цента за литр.

Следующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, возглавивший страну в 2007 году, пошел еще дальше, введя в 2008 году лимиты бесплатного бензина для туркменских автомобилистов. Помимо того что в стране были низкие цены на бензин, каждый владелец автомашины получал бесплатно от государства 120 литров бензина в месяц. Эпоха бесплатного бензина продлилась в шесть лет и была отменена в 2014 году.

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