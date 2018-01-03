Российские миллиардеры за месяц стали богаче на $16,8 млрд - BBI

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за январь 2018 года выросло на 16,8 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно опубликованным данным, самым богатым в РФ является основной акционер "Северстали" CHMF Алексей Мордашов, его состояние выросло на 1,04 миллиарда долларов, до 20,7 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 1,17 миллиарда долларов, составив 20,1 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос за январь на 1,1 миллиарда долларов, до 19,1 миллиарда долларов.

Состояние главы "Новатэка" NVTK Леонида Михельсона увеличилось на 1,55 миллиарда долларов, до 18,2 миллиарда. Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на 910 миллионов долларов и оказался на пятой строчке с состоянием в 17,1 миллиарда долларов.

На шестую строчку поднялся основатель USM Holdings Алишер Усманов, чей капитал вырос на 787 миллионов, до 15,3 миллиарда. Следом идет основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, увеличившись состояние на 843 миллиона долларов, до 14,6 миллиарда. В десятку также вошли акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман, глава "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов и Роман Абрамович. Состояние первого выросло на 215 миллионов, достигнув 14,5 миллиарда. Алекперов стал богаче на 1,75 миллиарда долларов с общим размером состояния в 14,3 миллиарда. А Абрамович увеличил свой капитал на 865 миллионов - до 13,4 миллиарда долларов.

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров теперь занимают 11-ю и 12-ю строчки рейтинга среди российских миллиардеров. Совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев замыкает перечень, он увеличил свое состояние на 263 миллиона, до 4,65 миллиарда долларов.