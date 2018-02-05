Замминистра энергетики РФ Черезов проинспектировал строительство ТЭС в Крыму

МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов проинспектировал строительство Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, пуско-наладка которых запланирована в первом квартале этого года, сообщает Минэнерго РФ в понедельник.

"В ходе посещения строящихся в рамках … (ФЦП развития Крыма – ред.) Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС делегация под руководством Андрея Черезова оценила состояние готовности их объектов первой очереди строительства к выдаче мощности в режиме пуско-наладки в первом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом для проведения пусконаладочных работ и организации процесса исполнения диспетчерских команд и разрешений при управлении электроэнергетическими режимами на стадии ввода электростанций в работу им присвоены диспетчерские наименования: Севастопольской ПГУ-ТЭС — Балаклавская ТЭС, а Симферопольской ПГУ-ТЭС — Таврическая ТЭС, отмечает ведомство.

"Дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" (ТПЭ) строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 мегаватт. Запуск ТЭС в Симферополе и Севастополе решением правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.