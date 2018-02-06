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Совет директоров "Русгидро" одобрил внесение в капитал "Чукотэнерго" до 18 млрд руб


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Совет директоров "Русгидро" одобрил внесение в уставный капитал своей дочерней структуры - "Чукотэнерго" - до 18 миллиардов рублей для первого этапа строительства двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Певек – Билибино, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "РусГидро" одобрил взнос общества в уставный капитал АО "Чукотэнерго" для реализации первого этапа строительства двух высоковольтных линий электропередачи 110 кВ Певек – Билибино", - сказано в сообщении.

Финансирование из средств "Русгидро" составит не более 5 миллиардов рублей. Финансирование из направляемых в уставный капитал "Русгидро" средств (если будет принято такое решение кабмина РФ) может составить 13 миллиардов рублей. В том числе бюджетные инвестиции - 10 миллиардов рублей (1 миллиард рублей в 2018 году, 3 миллиарда рублей в 2019 году и 6 миллиардов рублей в 2020 году) и бюджетные ассигнования Резервного фонда правительства РФ - 3 миллиарда рублей.

Капитальные затраты первого этапа строительства ЛЭП оцениваются примерно в 18 миллиардов рублей. Проведена техническая экспертиза проекта. В первом квартале 2018 года ожидается получение заключения государственной экспертизы о подтверждении сметной стоимости проекта, по итогам которой будет определена стоимость строительства ЛЭП.

Проект строительства высоковольтных линий на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла из-за вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС, выработавшей свой ресурс. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек – Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.

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