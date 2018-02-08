США обещают в случае нефтяного эмбарго против Венесуэлы снизить риски для стран региона

ВАШИНГТОН, 8 фев /ПРАЙМ/. США изучают возможные риски в случае введения эмбарго на закупки нефти из Венесуэлы и обещают смягчить последствия такого шага для стран региона, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Что касается любых будущих шагов, которые Соединенные Штаты могут предпринять в отношении введения санкций на нефть или нефтепродукты для оказания большего давления на режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, мы будем в полной мере учитывать последствия для стран региона… Мы будем смотреть, какие действия США могут предпринять, чтобы смягчить негативные последствия этого (шага)", - сказал Тиллерсон, выступая на пресс-конференции в столице Ямайки, где он провел переговоры с руководством страны.

Госсекретарь добавил, что США намерены провести "быстрое исследование" по данному вопросу.

Нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп ранее высказал мнение РИА Новости, что Венесуэла легко найдет новые рынки для поставок своей нефти в случае введения эмбарго со стороны США, но может потерять в будущем клиентов и лишиться бензина. По его словам, страна сможет экспортировать 450-500 тысяч баррелей в сутки, которые сейчас идут в США, другим клиентам, в частности китайским или российским.

В то же время эксперт отметил, что возможные санкции будут означать в будущем потерю других клиентов, которые будут вынуждены искать иные источники поставок. Особенно это касается НПЗ Valero (Луизиана, США), который потребляет 200 тысяч баррелей венесуэльской нефти в сутки, и компании Chevron со 100 тысячами баррелей. Опасность представляет ситуация, при которой эмбарго коснется не только закупок нефти, но и поставок в саму Венесуэлу, что может повлиять на дефицит бензина в этой стран.