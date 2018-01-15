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Газопровод Eugal включен в 10-летний план развития немецкой газовой сети


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Газопровод Eugal, по которому пойдет в ЕС газ "Северного потока-2", включен в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 годы, говорится в заявлении национальной Ассоциации операторов газотранспортных систем FNB Gas.

"Немецкие операторы газотранспортных систем начали обсуждения по развитию немецкой газовой сети на период с 2018 по 2028 год, опубликовав консультационный документ", - говорится в релизе.

В 10-летнем плане развития немецкой газовой сети изложены меры, которые предлагают операторы, чтобы гарантировать поставки газа в Германию и сохранение их в будущем. Общая стоимость проектов, которые должны быть реализованы к 2028 году, оценивается в 7 миллиардов евро. Участники рынка могут представить свои комментарии к документу до 2 марта.

Газопровод Eugal длиной 485 километров пройдет от Балтийского моря до границы Германии с Чехией. Строительство Eugal планируется начать в конце второго квартала 2018 года, сообщал в апреле прошлого года член правления Wintershall Тило Виланд.

Gascade, которым владеют "Газпром" GAZP и Wintershall через совместное предприятие WIGA, получит 50,5% в проекте Eugal; остальные участники соглашения, среди которых немецкие Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и Ontras Gastransport — по 16,5%. Партнеры договорились, что Gascade будет руководить процессом строительства трубопровода и управлять им.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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