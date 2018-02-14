Кубань по итогам форума в Сочи-2017 уже реализовала 7 соглашений на 600 млн руб

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Краснодарский край, который на инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году заключил 195 инвестсоглашений, за три квартала прошлого года уже реализовал семь из них на общую сумму 600 миллионов рублей, сообщается в журнале Российского инвестиционного форума-2018.

Как сообщает издание, по данным администрации края, на форуме-2017 его делегация подписала 195 соглашений по инвестиционным проектам на общую сумму более 140 миллиардов рублей. В ходе их реализации на территории региона появятся свыше 10 тысяч рабочих мест.

"По итогам первых трех кварталов 2017 года были успешно реализованы семь соглашений в потребительской сфере, агропромышленном комплексе, промышленности и курортной отрасли. Их общая стоимость составила 600 миллионов рублей, было создано более 170 рабочих мест", - говорится в статье.

В частности, в Павловском районе завершилось строительство завода металлоконструкций проектной мощностью 24 тысячи единиц продукции в год. Металлоконструкции будут использоваться для сельскохозяйственных объектов, дорожного и промышленного строительства. Инвестор – ООО "Металл СиС" – не только завершил проект, но и уже приступил к выполнению первого заказа – постройке станции техобслуживания сельхозмашин в том же районе.

В станице Выселки идет поставка и монтаж оборудования для третьей очереди завода по производству сыров и масел. Компания "Сыры Кубани" вложила в строительство 3 миллиарда рублей, оно должно завершиться в 2018 году. С выходом на проектную мощность завод будет перерабатывать 600 тонн молока в сутки.

В Белореченском районе ведется строительство третьей очереди блока теплиц, планируемая мощность – 1360 тонн томатов в год. Завершить реализацию проекта инвестор – тепличный комплекс "Белореченский" – рассчитывает в 2019 году.

В станице Новониколаевской уже проводятся пусконаладочные работы в новом комплексе по подработке семян риса мощностью 5 тысяч тонн в год. Инвестором проекта, который находится на завершающей стадии, выступает ООО "Зерновая компания "Новопетровская".

В Анапе идет реконструкция винодельческого завода с перепрофилированием под изготовление игристых вин. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать 25 миллионов бутылок в год (15 миллионов бутылок игристых вин и 10 миллионов "тихих") под марками "Абрау-Дюрсо" ABRD. Полная реконструкция, в которую будет вложено 350 миллионов рублей, завершится в 2019 году.

Но уже в июле 2017 года предприятие приступило к первичной переработке винограда и производству первых партий вина. Компания "ВетАнна" планирует в 2018 году завершить проект реконструкции обувной фабрики в Новороссийске стоимостью 737,9 миллиона рублей. Фонд развития промышленности РФ предоставил льготный кредит на 299 миллионов рублей на закупку оборудования. В результате производство обуви вырастет на 10 миллионов пар в год. Реализация проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест, а планируемая сумма налоговых поступлений – 1,613 миллиарда рублей.

Отмечается, что из числа подписанных на форуме-2017 самым крупным и долгосрочным стало соглашение с "Афипским нефтеперерабатывающим заводом" о строительстве комплекса общезаводского хозяйства на сумму около 30 миллиардов рублей для обеспечения работы технологических установок предприятия. Строительство ведется в рамках модернизации завода, благодаря которой глубина переработки нефти увеличится с 55 до 82%, что позволит увеличить производство моторных топлив и, в частности, выпускать дизельное топливо в соответствии со стандартом "Евро-5".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.