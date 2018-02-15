ОПЕК начала разрабатывать проект соглашения о долгосрочном альянсе ОПЕК+

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что совместно с генеральным секретарем организации Мохаммедом Баркиндо хочет в 2018 году представить проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве стран ОПЕК+, при этом работа по разработке данного документа уже началась.

"Цель заключается в том, чтобы я вместе с генеральным секретарем ОПЕК (Мохаммедом Баркиндо - ред.) смог представить этой группе (24 стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ - ред.) проект соглашения, по которому они смогут остаться вместе на более долгий срок. Это одно из наших стремлений - представить проект соглашение и обсудить его в течение этого года", - сказал аль-Мазруи в интервью изданию The National.

Министр отметил, что работа над проектом такого соглашения уже ведется. При этом он выразил надежду, что до конца 2018 года проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ будет принят и подписан.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

В конце января министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что практически все государства-участники венской сделки настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ после истечения действия сделки намерены раз в полгода или год проводить совместные консультации с привлечением других стран.

Тогда же министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди в интервью РИА Новости сказал, что ОПЕК планирует разработать механизм постоянного сотрудничества с участниками соглашения по сокращению нефтедобычи в течение 2018 года, а затем обсудить его со странами, не входящими в ОПЕК.