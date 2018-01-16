Господдержка проектам СПГ в РФ будет носить гарантирующий характер - Дворкович

СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Господдержка проектам по производству сжиженного природного газа (СПГ) в РФ будет носить гарантирующий характер, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российского инвестиционного форума.

"Эта поддержка, скорее, носит гарантирующий характер. Мы фактически говорим, что в эти проекты верим, а значит перед теми, кто вкладывает деньги, обозначаем определенные гарантии. Кроме того, предоставляем налоговые льготы, поскольку понимаем, что в будущем это вернется сторицей, мы обратно получим гораздо большие налоги. Доля этих налоговых льгот вряд ли составляет больше 20-25% на первом этапе, но, повторяю, потом мы это все окупаем с лихвой", - сказал Дворкович.

В декабре по итогам совещания по развитию проектов СПГ, проведенного в ЯНАО, президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить соответствующие предложения до 1 марта. В том числе, правительство должно рассмотреть меры по стимулированию геологоразведки в Арктике, изучить возможность создания СПГ-хабов на Дальнем Востоке, утвердить план мер по локализации производства оборудования для СПГ, рассмотреть возможность использования институтов развития РФ для строительства инфраструктуры.

Сейчас в России реализуются два проекта по производству СПГ - "Сахалин-2" и "Ямал СПГ". "Сахалин-2" является первым заводом СПГ в России, производит 9,6 миллиона тонн СПГ в год. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" GAZP принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Мощность – три линии по 5,5 миллиона тонн СПГ, и одна доплиния на 1 миллион тонн. Производство СПГ началось в декабре.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.