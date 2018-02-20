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Казахстан увеличит добычу нефти на 25% к 2025 году


Компании / Нефть / Энергосети

АЛМА-АТА, 20 фев /ПРАЙМ/. Казахстан к 2025 году доведет добычу нефти и газового конденсата до 107,3 миллиона тонн, говорится в стратегическом плане развития страны, утвержденном указом президента Нурсултана Назарбаева.

Добыча нефти и конденсата в Казахстане в 2017 году составила 86,2 миллиона тонн, увеличившись на 10,5% к 2016 году.

"Предполагается, что объемы добычи сырой нефти и газового конденсата в Казахстане… составят 107,3 миллиона тонн в 2025 году", - говорится в тексте.

Согласно документу, увеличение добычи в среднесрочной перспективе будет реализовано в рамках Кашаганского месторождения и проекта будущего расширения Тенгизского месторождения. Будут внедрены комплексные информационно-технологические платформы для управления природными ресурсами.

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