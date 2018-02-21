"Росатом" принял площадку АЭС в Египте для ведения разведывательных работ - минэнерго АРЕ

КАИР, 21 фев РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Группа компаний "Атомстройэкспорт" (ASE), входящая в российскую госкорпорацию "Росатом" и являющаяся генеральным подрядчиком строительства АЭС в Египте, на этой неделе официально получила от египетских властей площадку под реализацию проекта в районе эл-Дабаа на Средиземном море для проведения подготовительных работ, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

"Российская компания ASE провела приемку (площадки- ред.) проекта эд-Дабаа в рамках мероприятий по реализации строительства атомной электростанции эд-Дабаа. Эта приемка-передача означает координацию с египетским Управлением атомных электростанций и позволяет инженерам российской компании проводить геологоразведочные работы в районе, определить характер грунта, расстояние до моря, получить характеристики морского дна вблизи объекта", - сказал он.

Представитель минэнерго добавил, что этот этап также позволит привести в соответствие проект АЭС с реальными природными условиями на объекте. "Это проходит в рамках подготовки к получению необходимых разрешений и лицензий для реализации проекта", - добавил собеседник агентства.

При этом Хамза подчеркнул, что этот шаг нельзя расценивать как начало строительных работ. "Надо предпринять определенные шаги на данном этапе, прежде чем начнутся строительные работы. Самое главное - это лицензирование со стороны уполномоченных египетских структур", - пояснил представитель египетского ведомства. Хамза также указал, что с российской стороной был подписан протокол, который регламентирует первый подготовительный этап реализации данного масштабного проекта.

Как сообщила египетская газета "Дустур" со ссылкой на источники в министерстве электроэнергетики Египта, процедура приемки-передачи объекта, прошедшая на этой неделе, включала несколько рабочих заседаний с участием экспертов в области атомной энергетики с обеих сторон в здании Управления по атомным станциям Египта в Каире.

Издание указывает, что в заседаниях принимали участие глава ASE Валерий Лимаренко и руководитель египетского Управления атомными станциями Амгад аль-Вакиль. "Обсуждали шаги по приемке-передаче объекта, включая обязательства сторон, расходы и основные условия по двустороннему соглашению", - сообщило издание.

Источники в минэнерго Египта также пояснили, что в марте этого года на площадке эд-Дабаа будет проводиться геологическая и топографическая разведка.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт.