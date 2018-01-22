Сербия планирует закупать российский газ через "Турецкий поток" - президент

БЕЛГРАД, 21 фев /ПРАЙМ/. Власти Сербии планируют продолжить закупать российский газ, в том числе, через строящийся газопровод "Турецкий поток", сообщил в ходе визита в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова президент Александр Вучич.

Вучич заявил РИА Новости в конце января, что обсуждаются варианты того, чтобы планируемый газопровод-интерконнектор из Болгарии в Сербию протяженностью 105 километров, который должен быть запущен в эксплуатацию в 2020 году, принял газ из "Турецкого потока".

"Мы подтвердили наше желание продолжать сотрудничество и покупать российский газ в будущем. Я надеюсь, что у нас будет возможность делать это через "Турецкий поток", - отметил президент Сербии по итогам встречи с главой МИД РФ.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" GAZP рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.