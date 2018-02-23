Закладка афганского участка газопровода ТАПИ состоится на туркмено-афганской границе

АШХАБАД, 23 фев /ПРАЙМ/, Амангельды Нурмурадов. Церемония начала строительства афганского участка газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) пройдет в пятницу на туркмено-афганской границе недалеко от туркменского города Серхетабат (бывшая Кушка), сообщает корреспондент РИА Новости.

В церемонии примут участие президенты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар. Здесь также состоятся церемонии закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркмения-Афганистан-Пакистан, а также сдачи в эксплуатацию железной дороги Серхетабат (Туркмения) – Тургунди (Афганистан).

Афганский участок ТАПИ протяженностью около 800 километров должен пройти через провинции Герат, Фарах, Гельменд и Кандагар, а затем выйти на территорию Пакистана. О том, какие компании будут осуществлять строительство ТАПИ на территории Афганистана и за счет каких средств, пока не сообщается.

Строительство газопровода ТАПИ началась в декабре 2015 года, а завершить его планируется в декабре 2019-го. Общая протяженность трубопровода составит более 1800 километров, мощность – 30 миллиардов кубометров природного газа в год. Проект получил одобрение России, США и ряда других государств мира, а также международных финансовых институтов, в частности, Азиатского банка развития.

Как считают эксперты, ТАПИ позволит Туркмении диверсифицировать свой газовый экспорт, Афганистану даст средства для решения социально-экономических проблем и новые рабочие места, а Пакистану и Индии позволит покрыть растущую потребность в топливных ресурсах. Как считают эксперты, из-за продолжающегося межафганского конфликта афганский участок ТАПИ является наиболее проблемным.

Железная дорога Серхетабат-Тургунди активно использовалась во времена СССР. И сегодня эта дорога является наиболее удобной для Афганистана в части экспорта и импорта товаров. Как сообщают туркменские СМИ, в настоящее время эта дорога отстроена заново за счет средств Туркмении.