Чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2017 году выросла на 3,6%, до $1,222 млрд

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МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% и составила 1,222 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 3,7 раза, до 1,077 миллиарда долларов, нормализованная чистая прибыль выросла на 64%, до 1,573 миллиарда долларов. Показатель скорректированной EBITDA возрос на 42,4%, до 2,12 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 24,9%, до 7,224 миллиарда долларов.

Рост общей выручки был преимущественно обусловлен увеличением выручки от реализации первичного алюминия и сплавов, на которые приходилось 83,5 и 82,9% общей выручки "Русала" в 2017 и 2016 году соответственно.

Чистый долг компании на 31 декабря 2017 года составил 7,649 миллиарда долларов, снизившись в течение отчетного периода на 9,2%. Общая себестоимость реализации выросла на 19,1%, до 7,183 миллиарда долларов, что преимущественно было обусловлено ростом объемов реализации первичного алюминия и сплавов, существенным ростом цен на электроэнергию и тарифов на железнодорожные перевозки, а также ростом цен на прочее сырье в российских рублях в 2017 году.

В четвертом квартале минувшего года чистая прибыль компании выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 41%, до 440 миллионов долларов, скорректированная - увеличилась на 33,6%, до 350 миллионов долларов, нормализованная - возросла на 3,4%, до 451 миллиона долларов. Показатель EBITDA увеличился на 6,7%, до 586 миллионов долларов. Выручка выросла на 11,6%, до 2,745 миллиарда долларов, как пояснили в компании, за счет уверенных операционных показателей, роста объемов реализации металла, а также положительной динамики цены алюминия на Лондонской бирже металлов.

"Ожидается, что с опорой на хороший фундамент прошлого года спрос на алюминий в 2018 году продолжит расти, увеличившись по итогам года до 67,3 миллиона тонн, или на 5%. В результате уверенного роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 1 миллион тонн в 2017 году и увеличится до 2 миллионов тонн в 2018 году", - полагают в компании. В России, по оценке "Русала", спрос на первичный алюминий вырос в 2017 году на 10,9%, до 0,8 миллиона тонн. Ожидается, что в 2018 году спрос достигнет 0,9-0,95 миллиона тонн.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.