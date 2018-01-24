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Бразилия допустила "Роснефть" и еще 13 компаний к мартовским нефтегазовым торгам


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 23 фев /ПРАЙМ/. Национальное агентство нефти, газа и биотоплива Бразилии (ANP) допустило 14 компаний, в том числе "Роснефть" ROSN, к участию в торгах по участкам углеводородов в конце марта, сообщил регулятор.

Rosneft Brasil может принять участие в торгах по участкам, расположенным на суше. Одобрены также заявки Petrobras, BP, Chevron, Exxonmobil, Murphy Exploration&Production Company, Petronas, Repsol,Shell, Total и ряда других.

На продажу, которая состоится 29 марта, выставлены как морские блоки, так и расположенные на суше. Речь идет о 70 блоках с общей площадью более 95 тысяч квадратных километров.

Ранее "Роснефть" уже участвовала в подобных торгах в южноамериканской стране, но безуспешно.

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