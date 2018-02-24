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Суд США остановил строительство нефтепровода Energy Transfer Partners в Луизиане


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 24 фев /ПРАЙМ/. Федеральный судья в Луизиане вынес постановление о запрете строительства компанией Energy Transfer Partners нефтепровода Bayou Bridge на фоне протестов экологов против проекта, сообщил портал Advoсate.

Работы были начаты в январе после получения всех необходимых разрешений. Судья решил остановить их "для предотвращения возможного непоправимого вреда до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу".

В январе организация Earthjustice от имени ряда групп в суде потребовала остановить реализацию проекта, заявляя, что Инженерный корпус армии США выдал разрешение на него без должных оснований. По их мнению, трубопровод нанесет непоправимый ущерб бассейну Атчафалайа, крупнейшему водоболотному комплексу США.

В последнее время протесты вокруг строительства трубопроводов в США и Канаде становятся все сильнее – так, проект строительства нефтепровода Dakota Access столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства. Коммерческая прокачка нефти по трубопроводу началась в июне.

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