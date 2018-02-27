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"Русал" доволен итогами заседания в суде Лондона по спору о продаже акций "Норникеля"


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. "Русал" остался доволен итогами заседания Высокого суда в Лондоне по спору о продаже акций "Норникеля" между "Русалом" и "Интерросом", сообщает компания.

Во вторник прошло заседание Высокий суд Лондона по спору о продаже акций "Норникеля" между "Русалом" и "Интерросом". Судья, ведущий процесс, Саймон Пикен предложил сторонам вернуться к рассмотрению дела на следующей неделе после того, как 28 февраля истечет дедлайн по предложению о продаже 4% акций "Норникеля". Заседание состоится 8 марта.

"Русал" доволен результатами (заседания - ред.), так как они представляют собой сохранение статуса кво с прошлых судебных слушаний", - говорится в сообщении компании. Согласно релизу, стороны согласились с приказом судьи о том, что "Интеррос" не сможет выкупить 4% акций Crispian в течение пяти следующих рабочих дней после решения суда, которое состоится 8-9 марта (или 12 апреля).

В феврале между основными акционерами "Норильского никеля" - "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски - возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича.

Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года, после чего "Интеррос" решил выкупить долю аффилированной с Абрамовичем Crispian Investments Ltd., а "Русал" пытается заблокировать сделку в суде Лондона.

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