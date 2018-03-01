Кабмин РФ обсудит проект о расширении режима свободного порта на Советскую Гавань

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о расширении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается включить в территорию свободного порта Владивосток Советско-Гаванский район Хабаровского края. Распространение режима свободного порта Владивосток на этот муниципальный район позволит создать на его территории дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.

На первом этапе на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 50 миллиардов рублей, создать около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Прогнозный объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за 10 лет кабмин оценивает в объеме 4,3 миллиарда рублей.

Резидент территории опережающего развития (ТОР) или свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% - на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.