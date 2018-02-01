"Газпром" по итогам судов в Стокгольме должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Арбитраж Стокгольма удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" GAZP по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов, по результатам двух разбирательств в суде "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиардов долларов США, сообщает "Газпром".

"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 миллиардов долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Ранее в среду "Нафтогаз" сообщил об окончательном решении арбитража в Стокгольме с аналогичными суммами компенсаций.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров.

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.