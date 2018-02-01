Глава китайской CEFC, которая намерена приобрести акции "Роснефти", попал под следствие

ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. Председатель совета директоров китайской компании China CEFC Energy Company Е Цзяньмин, которая в этом году должна приобрести часть акций "Роснефти" ROSN, попал под следствие, сообщает в четверг китайского издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники.

"Основатель и председатель China CEFC Energy Company , которая должна приобрести акции "Роснефти" на сумму в 9 миллиардов долларов, попал под следствие ", — сообщает издание.

Издание называет Е Цзяньмина "мистическим главой CEFC", который за 10 лет смог превратить мелкую компанию, занимающуюся торговлей акциями нефтяных компаний , в динамично развивающегося финансового и нефтяного гиганта, который имеет акции в компаниях по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке.

По данным издания, глава компании редко появляется на людях, и даже не все топ-менеджеры CEFC встречались с ним лично. Но это не мешает CEFC развиваться. По данным Caixin, компания заняла 222-е место в рейтинге Global Fortune 500, а доход компании в 2017 году составил 43,4 миллиарда долларов.

Помимо того, что компания должна стать третьим крупнейшим держателем акций "Роснефти", CEFC стала одним из наиболее крупных китайских инвесторов нефтяных компаний в Чехии, Казахстане, Катаре, Анголе, Чаде.

Осенью прошлого года китайские власти запросили помощи Е Цзяньмина в антикоррупционном расследовании в отношении бывшего парткома провинции Ганьсу Ван Саньюня Издание отмечает, что политик в 2012 году поддержал CEFC в деле против Huaxing Chemical Industry, что впоследствии принесло CEFC порядка 315 миллионов долларов.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года.

Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков для покупки 19,5% "Роснефти" в ходе приватизации в декабре 2016 года.

Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.