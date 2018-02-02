Киев инициирует трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия – МИД Украины

КИЕВ, 1 мар /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел Украины инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС, сообщила в четверг на своей странице в Facebook FB замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко поручил правительству инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и РФ для выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате "Газпромом" GAZP компенсации "Нафтогазу". Порошенко также поручил "Нафтогазу", Генпрокуратуре, Минюсту и МИДу добиваться ареста активов "Газпрома" в случае, если российская компания не выплатит компенсацию.

"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 соглашения об ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала Зеркаль.

По ее словам, невыполнение договорных обязательств и отказ "Газпрома" выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа на Украину и в ЕС.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на Украине в связи с этим может возникнуть дефицит газа из-за холодов.