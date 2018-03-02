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ЕС может ввести зеркальные меры в отношении импорта из США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность ввести зеркальные меры в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции на вводимые в стране пошлины на импорт стали и алюминия, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в ЕС.

"Последующие контрмеры, которые сейчас рассматриваются, будут направлены на США для "ребалансировки" торговли между регионами", - сообщил агентству источник. По данным агентства, эти меры коснутся импорта некоторых марок стали, а также промышленных и сельскохозяйственных товаров. Список должен быть представлен на следующей неделе странам ЕС, что подлежит утверждению. Меры по "ребалансировке" могут последовать в течение трех месяцев.

В рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний, которая состоялась в четверг, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент.

Еврокомиссия может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах в связи с введением США ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщил пресс-секретарь ЕК Александр Винтерштайн на брифинге ранее в пятницу.

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