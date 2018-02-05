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Великобритания в марте получит партию российского сжиженного газа - газета


Энергосети / Мировая экономика

МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Партия российского сжиженного природного газа поступит в Великобританию в начале марта, пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника, близких к процессу поставки.

По ее данным, перевозкой газа, произведенного на заводе "Ямал СПГ", займется Royal Dutch Shell. На этих выходных зафрахтованное судно нидерландской компании получит груз с российского ледокола. Уже 6 марта газ прибудет в терминал порта Милфорд Хейвен, находящегося в Уэльсе. Там СПГ регазифицируют и пустят по венам британской энергетической сети.

Нидерландская Royal Dutch Shell и российская "Новатэк" NVTK, контролирующая "Ямал СПГ", отказались комментировать данную информацию.

Как отмечает газета, новые поставки газа привлекают внимание к хрупкости британской энергетики. Спрос на газ в стране и цены на него значительно возросли на этой неделе из-за погодных условий. В последние дни на Британию обрушились сильные снегопады, сопровождаемые минусовыми температурами и порывистым ветром. Непогода создала проблемы для функционирования аэропортов, железных дорог и движения автотранспорта.

National Grid - Единая энергосистема Великобритании - ранее сообщила, что столкнулась с дефицитом газа. Это первый подобный сигнал тревоги за последние восемь лет. В пятницу, однако, тревога вновь сошла на нет, поскольку несколько компаний снизили потребление газа, получив за это выплаты.

Первая поставка сжиженного газа с завода "Ямал СПГ" в Великобританию должна была состояться в конце декабря минувшего года. Позже груз был перенаправлен в американский Бостон.

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