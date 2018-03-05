СМИ: Chevron ведет переговоры о продаже доли в канадском проекте по СПГ

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая корпорация Chevron ведет переговоры о продаже своей доли в канадском проекте производства СПГ Kitimat LNG, передает агентство Рейтер со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Среди заинтересованных сторон источники приводят малайзийскую государственную нефтегазовую компанию Petroliam Nasional Berhad (Petronas). При этом Chevron также рассматривает возможность продажи доли в проекте финансовому инвестору, например пенсионному фонду Канады или частной инвестиционной компании, сообщили источники агентству.

Рассмотреть возможность покупки доли в проекте собирается канадская Seven Generations Energy в сотрудничестве с другими газовыми компаниями, сообщили источники агентству.

Проект Kitimat LNG принадлежит в равных долях Chevron Canada Limited и Woodside Energy International (Canada) Limited, находится в Британской Колумбии.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.