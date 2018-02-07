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Нефтекомпания PEMEX надеется, что "Лукойл" поучаствует в новых тендерах в Мексике


Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 7 мар /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтегазовая компания PEMEX надеется, что российский "Лукойл" LKOH примет участие в новых тендерах, которые будут проводиться в Мексике в области разведки, добычи, транспортировки и хранения углеводородов, заявил РИА Новости гендиректор компании Карлос Тревиньо на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши тендерные процессы были более открытыми и конкурентными. Поэтому, если "Лукойл" хочет участвовать в проектах в Мексике, конечно, компания должна будет пройти все этапы тендеров как в области разведки и добычи, так и хранения", - сказал он.

"Надеюсь, что "Лукойл" сможет участвовать во многих из них, когда они будут объявлены", - отметил Тревиньо.

В ноябре генеральный директор "Лукойла" Вагит Алекперов заявлял, что обе компании планируют обсудить вопрос создания совместного альянса для реализации новых проектов.

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