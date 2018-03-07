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Укргаздобыча ищет зарубежных партнеров в области новых технологий бурения


Энергосети

ХЬЮСТОН, 7 мар /ПРАЙМ/. Компания "Укргаздобыча" пытается увеличить число контрактов как в области экспертизы, так и новых технологий, причём речь идёт не только о покупках оборудования, но и партнёрстве с зарубежными компаниями, заявил на выступлении на ежегодном энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне гендиректор "Укргаздобычи" Олег Прохоренко.

"На самом деле нам не нужно изобретать велосипед, нам нужно использовать велосипед. То есть полагаться на серьёзную экспертизу. Последние пару лет мы расширяем число контрактов... Мы сейчас уже работаем с несколькими компаниями США, немецкими компаниями, китайскими компаниями, которые уже прошли и достигли этого уровня экспертизы", - сказал он.

Но, по словам Прохоренко, останавливаться на этом компания не намерена и хочет сделать процесс добычи инновационным, насколько это возможно, речь идёт о привлечении новых компаний.

"Мы хотим сделать это как можно быстрее - получить технологии, которые будут доступны для нас. Мы не говорим, что мы хотим только покупать больше оборудования самостоятельно, также изучаем варианты потенциального партнёрства", - добавил он.

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