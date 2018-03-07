Saudi Aramco займется добычей сланцевого газа с месторождений в Саудовской Аравии - СМИ

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco готова заняться добычей сланцевого газа в бассейне на севере Персидского залива в конце марта, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на руководителя департамента по нетрадиционным ресурсам компании Халида аль Абдулкадера (Khalid Al Abdulqader).

"Газовые ресурсы Саудовской Аравии от разведки сланцевых и других альтернативных источников сырья огромны", - цитирует аль Абдулкадера агентство.

Кроме того, Aramco занимается бурением газоносных скважин в бассейнах Южный Гавар (South Ghawar) и Джафура (Jafurah). Бассйен Джафура, расположенный в восточной части страны, по размеру сходен с размерами одного из крупнейших американских сланцевых бассейнов Eagle Ford F.

Запасы Eagle Ford в США оцениваются примерно в 642,79 миллиарда кубометров натурального газа, согласно февральского докладу энергетического агентства США (EIA).

При этом, как передает агентство, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер ранее заявлял, что компания планирует увеличить объемы добычи газа до 652 миллионов кубометров газа в день в ближайшие десять лет.

Сланцевый бассейн Джафура расположен между крупнейшим в мире нефтяным месторождением Гавар (Ghawar) и Персидским заливом. По мнению экспертов, которое приводит агентство, сети трубопроводов и другие производственные объекты, необходимые для добыча сланца, уже расположено поблизости, за счет чего разработка этих пластов и добыча должны пойти ускоренными темпами.