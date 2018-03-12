ОБЗОР - Урановый прорыв: стартует первый проект российско-китайского инвестфонда

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Первым проектом российско-китайского Инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) станет участие в строительстве в РФ нового крупного уранового рудника, в понедельник в Москве было подписано соглашение об основных условиях инвестиций в этот проект, который стороны назвали уникальным и прорывным с точки зрения развития сотрудничества России и Китая.

Речь идет о сооружении нового стратегически важного уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации "Росатом").

Соглашение подписали генеральный директор АРМЗ Владимир Верховцев, председатель совета директоров управляющей компании ИФРР Ван Фэн и заместитель генерального директора ППГХО по экономике и финансам Денис Михайлов. Тем самым Китай впервые войдет в уранодобывающие проекты Росатома.

"Очень важно, что первый проект фонда связан с атомной энергетикой. Можно сказать, что это - политическое решение обеих стран, то, что первым проектом стал рудник №6", - отметил Ван Фэн на церемонии подписания.

"Мы сделаем все необходимое для того, чтобы данный проект был успешно завершен", - пообещал он.

Заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский назвал состоявшееся подписание по-настоящему большим событием для российско-китайских отношений.

"Наше сотрудничество с Китаем в мирном использовании ядерной энергии носит уникальный характер. Такого комплексного сотрудничества у нас нет ни с кем. Мы вместе строим атомные станции, мы сотрудничаем на прорывных направлениях в науке, мы работаем по ядерному топливному циклу", - отметил Спасский. Он добавил, что теперь открывается новая страница в истории этого сотрудничества – начинается реальная совместная работа по добыче урана.

"А если посмотреть в будущее, то проект предусматривает и совместное освоение передовых технологий, совместное проектирование и сооружение объектов уранодобычи, и, что очень важно, проект предусматривает совместную работу на мировых урановых рынках", - сказал Спасский.

О создании управляющей компании ИФРР было объявлено 4 июля 2017 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Основными инвесторами ИФРР являются крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, в том числе Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation), а также компании свободной экономической зоны Шэньчжэнь. Под управлением фонда находятся 100 миллиардов юаней. Целью создания фонда являются инвестиции в проекты на территории РФ и за ее пределами, реализация которых оказывает экономически значимый эффект для развития России.

НОВЫЙ РУДНИК

Будущий рудник позволит стабильно обеспечивать ураном атомную отрасль России. Планируется, что первая очередь рудника №6 должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 18,5 миллиарда рублей. Первый транш со стороны фонда составит 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщил журналистам глава ИФРР Рустам Темиргалиев, финансовую поддержку с китайской стороны обеспечит Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Уже в конце марта CNNC заключит с АРМЗ так называемый офтейк-контракт. "Основные условия его согласованы коллегами из АРМЗ и CNNC на прошлой неделе", — сказал Темиргалиев на церемонии подписания. Офтейк-контрактом называется соглашение о продаже/закупке товара, который еще не произведен.

Также, по словам Темиргалиева, ИФРР и ППГХО планируют в течение полугода создать совместное предприятие или управляющую компанию для реализации этого проекта, причем 49% в нем будет принадлежать ИФРР. Он добавил, что инвестиции фонда в строительство второй очереди рудника в 2020–2023 годах составят около 14 миллиардов рублей.

ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ

Проект по урановому руднику с участием ИФРР носит прорывной характер, потому что он необходим для создания механизмов совместных инвестиций в общие проекты РФ и КНР, считает советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

В беседе с РИА Новости по итогам подписания Глазьев подчеркнул важность этого проекта для развития сотрудничества России и Китая. "Нам очень не хватает крупных инвестиционных проектов, которыми должно наполняться сопряжение Евразийского экономического союза и (китайской концепции) "Одного пояса — одного пути". Эта инициатива глав наших государств сквозной нитью сегодня проходит через всю ткань наших отношений", — сказал советник президента РФ.

"Традиционные формы сотрудничества, когда каждая страна сама финансирует свою часть инвестиционных проектов, себя исчерпали. Нам нужны более масштабные и кооперационные связи, проектами должны заниматься соответствующие совместные инвестиционные структуры, или, как говорят, институты развития. Такой институт развития был создан в виде Инвестиционного фонда регионального развития", — отметил Глазьев.

По его словам, первый проект фонда — строительство рудника в Забайкальском крае — не только важно для атомной сферы, но и имеет большое социально-политическое значение. "Обе стороны рассматривают его как первый шаг в расширении сотрудничества. В целом для формирования механизмов совместных инвестиций проект имеет, я считаю, прорывной характер", — сказал собеседник агентства.

Глазьев подчеркнул важность ухода от расчета в долларах при реализации этого проекта. "Это наша принципиальная позиция. Работа будет вестись в национальных валютах", — отметил советник главы российского государства.

НЕ УРАНОМ ЕДИНЫМ

ИФРР готов инвестировать не только в проекты по добыче урана, сообщил Ван Фэн журналистам.

"Фонд будет финансово поддерживать проекты, прежде всего интересные для Китайской национальной ядерной корпорации и Росатома", - отметил он. "Точек соприкосновения для сотрудничества очень много. Например, совместное строительство атомных электростанций. Это и сотрудничество в плане производства и реализации изотопов. Это проекты, над которыми мы также будем думать", - пояснил Ван Фэн.

Россия и Китай давно и активно взаимодействуют в области мирного атома. В ноябре 2016 года было принято совместное заявление глав правительств России и Китая о развитии взаимовыгодного стратегического сотрудничества по разным направлениям мирного атома.

Буквально несколько дней назад Россия передала Китаю в двухлетнюю гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 Тяньваньской АЭС, построенный с участием Росатома. Эта атомная станция – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В нынешнем году должен состояться пуск энергоблока №4. Кроме того, Москва и Пекин обсуждают возможность сооружения с участием России четвертой очереди этой АЭС (блоки №№7 и 8). Для них Росатом предлагает наиболее современные реакторные установки ВВЭР-1200, соответствующие самым высоким современным стандартам эффективности и безопасности.

Также стало известно, что Китай приглашает Россию к участию в строительстве как минимум двух блоков новой шестиблочной АЭС на востоке КНР.

Кроме того, сообщалось, что Россия и Китай могут сотрудничать и по атомно-энергетическим проектам в других государствах.

Еще одним направлением развития российско-китайского атомного партнерства обозначены и реакторы на быстрых нейтронах, которые, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики – как с точки зрения реализации перспективных исследовательских проектов, таки и обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В таком замкнутом цикле за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

В прошлом году сообщалось, что Росатом ведет переговоры с Китаем о возможности участия Поднебесной в работе международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР.